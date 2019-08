Nappal az átlagosnál melegebbre kell számítanunk

Napközben csak kisebb záporok zavarhatják meg az átlagosnál melegebb időjárást.

Somogy megyében, pénteken is folytatódik az évszakos átlagnál melegebb időjárás. Délelőtt derült égbolt lesz a jellemzőbb, de itt már ekkor is szűrheti a nap sugarait egy áttetsző, szakadozott fátyolfelhőzet. Délután változóan napos-fátyolfelhős-gomoylfelhős égbolt várható. Elvétve, kevés helyet érintően, elszórtan futó zápor, zivatargóc is kialakulhat a térségben, de nem lesz jellemző a csapadék. Gyenge keleti, északkeleties légmozgás várható egész nap. Éjszaka csillagfényes, eseménytelen időre van kilátás.

Szombaton a mérsékelten friss hajnalt követően ismét jóval az évszakos átlag fölé melegszik a levegő. Alapvetően derült idő, szikrázó napsütés lesz jellemző, délután gomolyképződéssel, fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Gyenge, olykor mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj. Éjszaka derült égbolt, nyugodt, eseménytelen idő várható országszerte. A hajnal mérsékelt frissülést ígér.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel 19,

szombat délután 33,

vasárnap reggel 19 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Az ország legnagyobb részén hőség, kánikula várható. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg teát, ásványvizet! A déli órákban több helyütt erős lesz az ultraibolya sugárzás. Ajánlott a kalap, napszemüveg viselése. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap is marad az évszakos átlagnál 4-5 fokkal melegebb idő. Délelőtt derült égbolt, délután fátyol- és gomolyfelhőzet melletti napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Éjjel is nyugodt, csillagfényes időre van kilátás mérsékelt frissüléssel.

– Hétfőn még nagyobbrészt tartja magát a hőség, nyári idő, de a csütörtöki modellfutások alapján, a nap folyamán, az északnyugati országrészt már elérheti a lehűlést hozó hidegfront viharos széllel, zivatarokkal, esőkkel. Éjjel kissé terjeszkedhet a középső országrész felé, de előreláthatólag megtorpan a Dunántúl fölött.

– Kedden – a korábban várttól eltérően elsősorban a Nyugat-Dunántúlra érkezik jelentősebb lehűlés, szeles, felhős idő. Másutt változóan napos-felhős időben, a középső és északi térségben mérséklődik csak a meleg, délkeleten, keleten pedig marad az átlag fölötti hőmérséklet.

– Szerdára friss hőmérséklet, mérséklőd szél, napsütés, a Tiszántúlon mérsékelten felhős idő most a legvalószínűbb.