A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél nem lassul a munka

Megtisztították a jelzőlámpákat, s kezdődnek az útépítések is; a Közút munkarendjét nem borította fel a járvány.

Nem borította fel a koronavírus a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkarendjét. Megyénkben a felújításokat és az egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatokat az ütemterveknek megfelelően folyamatosan végzik a munkatársaik és a kivitelezők. – Somogyban főleg a főutakon és a fontosabb mellékutakon tervezzük a burkolati jelek festését, nemrég beszedtük a hófogó rácsokat és megkezdődött az úttartozékok tisztítása is – mondta Pécsi Norbert Sándor osztályvezető. – A burkolati hibák megszüntetése folyamatosan ad feladatot, hamarosan pedig a kaszálás is elkezdődik az utak mentén. Társaságunk a koronavírus hazai jelenléte miatt rendkívüli megelőző intézkedéseket hozott a dolgozók védelme érdekében, ezek továbbra is érvényben vannak.

Ügyelnek a munkatársaik biztonságára, gondoskodnak a védőfelszerelések utánpótlásáról, korlátozta a cég a személyes ügyfélforgalmat. Az online ügyintézésre helyezik a hangsúlyt, honlapjuk e-ügyfélszolgálatán várják a megkereséseket.

A Magyar Falu Programban, illetve más állami finanszírozásban rajtra készen állnak, hogy megkezdjék az utak felújítását öt somogyi helyszínen az idén. A legtöbb helyen az erről szóló szerződéseket már aláírták és hatályosak, ez a folyamat egyedül a Barcs és Berzence közötti 4,8 kilométeres útszakasz sorsát tekintve várat még magára. A Ráksi–Mernye–Somogyjád összekötő úton már megkezdődtek a munkálatok 3,7 kilométeren. A Kaposvárt Fonyóddal összekötő úton 3,1 kilométeren, az Iregszemcsét Tabbal összekötő útvonalon 1,8 kilométeren újítják fel az úttestet. Balatonszentgyörgytől a Zala megyébe vezető 76-os utat is újjáépítik további 2,3 kilométer hosszan.

Fertőtlenítik a pihenőhelyeket

Az utak mellett a koronavírus-járvány miatt fokozott fertőtlenítésbe fogott a Magyar Közút Zrt. Ezt a tevékenységet országszerte 140 pihenőhelyen végzik a cég munka- és tűzvédelmi szabályzatával összhangban előírt védőöltözetben.

Ezeknek a megelőző intézkedéseknek a keretében további, extra fertőtlenítési munkákat is végez a társaság.

Ez azt jelenti, hogy a gyorsforgalmi pihenőhelyeken a napi fertőtlenítések számát megduplázták, illetve egyes kiemelt pihenőknél és benzinkutaknál még ennél is gyakrabban, akár 4-5 óránként is beavatkoznak. A munkatársaik egészségének megőrzése érdekében azokat a munkavállalókat, akik home office-ban is foglalkoztathatók, otthoni munkavégzésre irányította át a társaság vezetése.