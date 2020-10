Békalábas tiltakozás a bíróság előtt

A Tanú című film koncepciós perét idézte fel a magával hozott békatalpakkal a holland–magyar kettős állampolgárságú Csengő András, a Tüke Buszt érintő csalás miatti bűnper másodrendű vádlottja, aki nem akart részt venni a Kaposvári Törvényszék előkészítő ülésén.

A bíróság előtt szerdán rögtönzött sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a „posztkommunista magyar igazságszolgáltatás” áldozata.

Mint ismert egy 2015-ös pécsi közbeszerzés miatt emeltek vádat gazdasági csalás címén két férfi ellen, illetve a harmadik társukat pénzmosással vádolják. Mintegy 110, a pécsi tömegközlekedésben használatos autóbuszt szerzett volna be a Tüke Busz Zrt., hogy lecseréljék a buszflottájukat. Tárgyaltak is Hollandiában a Volvonál, ahol 2 milliárd 893 millió forintba került volna a buszok megvásárlása. Az ügyletben közvetítőként a Bus and Coach cég működött közre, Csengő András képviseltével. A pécsi közgyűlés később arról hozott döntést, hogy 3,5 milliárd forintért vegyék meg a buszokat, mert a vád szerint a vádlottak félrevezették a testületet, és felértékelték az árat.

A Tüke Busz korábbi vezérigazgatója, P. István nem ismerte el a bűnösségét, azt vallotta, nem ő határozta meg a magasabb vételárat, nem vett részt a döntés előkészítésében, és valótlan, hogy a pécsi közgyűlésnek nem volt szerepe a vásárlásban. Tanúként indítványozta beidézni Páva Zsolt korábbi polgármestert és Bánki Eriket is. Elutasította az ügyészség 5 év börtönbüntetésről szóló indítványát, így az ő és Csengő András esetében tárgyalást tartanak. A fiktív számlát kiállító harmadrendű vádlott elfogadta, hogy 2 év börtönre ítéljék 5 évre felfüggesztve.