Így ünnepelték a május elsejét Somogyban

Nagyon sok településen szerveztek majálist Somogyban: versenyek, családi programok, körhinták, ugrálóvárak, kirakodóvásár is várta a szórakozni vágyó embereket. Készítettünk egy összefoglalót arról, hogyan zajlott május első napja a megyében.

Kaposvár

A kellemes napsütésben ezrek érezhették jól magukat szerdán Kaposvár belvárosában: ügyességi versenyek és koncertek is tarkították az egész napos programot. Fellépett a Zirano bábszínház, a Vattacukor zenekar és Roli bohóc is, a Széles Út Motoros Egyesület motorozni vitte a gyermekeket, s ezúttal is nagy sikere volt a körhintának.

S akik a nagy jövés-menésben megéheztek, azok igazi vásári finomságok közül válogathattak: a frissen sült hurka és kolbász mellett hallal is csillapíthatták éhségüket, s az árusok az édesszájúakra is gondoltak.

Sokan vettek vásári kókusztekercset, nyalókát és szépen fogyott az 500 forintos vattacukorból is.

Harsányi Miklós

Nagyatád

Második alkalommal rendezték meg a 60-90-es évek május elsejei hangulatát idéző „Retro Napot” a nagyatádi Kulturális Központ és a Retro Csoport segítségével. A jelenlévők megismerkedhettek a korabeli autókkal, az amatőr rádiósok a rádiózás és a rádiók fejlődésével ismertették meg a közönséget. A szerencsésebbek zenés városnéző farmotoros buszozáson is részt vehettek.

Sok meglepetés műsor mellett igazi majális hangulatot teremtettek a rendezők. Fogyaszthattunk „Balatoni világos sört”, virslit, lángost. A gyerekeket logikai játékok, légvár, vattacukor várta. Sokan voltak kíváncsiak Huszár Tibor fényképész munkásságát bemutató kiállításra is.

Megnézhettük a korabeli május elsejei felvonulásokról készített fotókat, videókat. Betekinthettünk a város akkori életébe a fotókon keresztül. A helyi MintAgyerek Zenekar gyerekkoncerttel kedveskedett a legfiatalabbaknak.

A hölgyek nosztalgiázhattak a fiatalkorukat idéző csíkos és pöttyös könyveket nézegetve. A városi múzeumban „A nagyatádi gimnázium 65 éve” című kiállítást tekinthette meg az érdeklődő.

Este Szulák Andrea és Molnár György műsorát követően retro karaoke és disco zárta a napot.

Fotó és szöveg: Györke József

Balatonlelle

Balatonlellén, a rendezvényparkban is retro majálist szerveztek idén, hatalmas sikerrel.

-Ez az eddigi legjobban sikerült majális Balatonlellén – mondta Hartmann Zoltán szervező. -Idén volt a legtöbb látogatónk és mindenki remekül éreztem magát. Sokan jelentkeztek a vetélkedőkre, ahol a sörivó és a virslievő verseny mellett feleségcipelésben is összemérhették tudásukat a vállalkozó szellemű vendégek.

Balatonlellén már délelőtt 10 órától várták programokkal az érdeklődőket. A majálison helyi művészeti csoportok léptek föl, volt itt hastánc, néptánc sőt még orosz népi folklór műsor is.

Somogyjád

Somogyjádon sem unatkoztak a majális résztvevői. Délelőtt az István-dombot hódította meg egy vidám túrázó társaság, a déli órákban pedig egy különleges traktoros felvonulással szórakoztatták a település lakóit.

A traktorok hangját időnként elnyomva, Horváth Gábor és Vári Péter harmonika játéka színesítette a felvonulást, amelyet idén rendeztek meg először ennyi jármű részvételével, több mint 25 traktor haladt egymás mögött.

Emellett ügyességi játékok, sportversenyek és lovasbemutató is színesítette a programot. A délután folyamán átadták a Cinka közi sportparkot is.

Fotó: Kovács Tibor