Jótékonysági futóversennyel avatták fel a Cseri park új pályáját

Átadták az új, egy kilométer hosszú futópályát a kaposvári Cseri parkban. A gumiburkolatú pálya mellett a fél kosárlabdapályát, a műfüves focipályát, valamint a zárt kutyafuttatót is birtokba vehették a környékén élők és a sportolók.

Közösségi tervezéssel újult meg a Cseri park, hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere az avatáson, amelyen részt vett Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos. Elhangzott: mielőtt belevágtak a fejlesztésekbe, kikérték a környéken élők és más kaposváriak véleményét is. – A közös gondolkodáshoz rengetegen csatlakoztak – hangsúlyozta Szita Károly. – Egyértelművé vált, mekkora az igény arra, hogy élővé és élhetővé tegyük ezt a területet. Három és fél évvel ezelőtt egy lakossági fórumon arról beszéltek a környéken élők, hogy sötétedéskor félnek az utcára lépni. Ma pedig elérkeztünk oda, hogy egy igazán élvezhető, eleven park járul hozzá az itt élők kényelméhez és egészségéhez. Örömmel segítettük ezt a törekvést – tette hozzá.

A Cseri park megújítása 115 millió forintba került, a beruházást a kormány is támogatta. Az átadás után többtucatnyian próbálták ki a futópályát – köztük a kormánybiztos – és egy jótékonysági versenyt is rendeztek.

Kerékpárral a megyén át

Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos elmondta: a kormány célja az, hogy rávegyék az embereket a mozgásra és az egészségesebb életre. A Somogyi Hírlap kérdésére arról is beszélt, hogy több kerékpárút épül a megyében. – Ma Balatonföldváron a megyei közgyűlés elnökével arról egyeztettünk, hogy milyen útvonalakat lenne érdemes ide megépíteni. Szó volt a Szigetvárt Kaposvárral összekötő kerékpárútról is, ez egyébként már előrehaladott állapotban van és hamarosan megkezdődik a tervezés. Az út a régi kisvasút nyomvonalán halad majd.

– Somogyban eddig is voltak hasonló fejlesztések – folytatta a kormánybiztos. – Fontos lenne előrelépnünk a Dráva mentén is és jó lenne elérni azt, hogy a Balaton és a Dráva térsége kerékpárúton és biciklizésre kijelölhető alacsony forgalmú utakon átjárhatóvá váljon. A Balaton déli partján pedig – az északihoz hasonlóan – szükség lenne kis kerékpáros körökre is – tette hozzá Révész Máriusz.