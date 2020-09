Kellemetlen meglepetéseket okoznak a somogyvári szabálytalankodók

Több olvasónk is jelezte szerkesztőségünknek az elmúlt napokban, hogy a felújítás alatt álló somogyvári úton, ahol jelenleg fél pályán haladhat csak a forgalom lámpás irányítás mellett, a zöld jelzés ellenére szemből egymás után érkeztek az autók.

– A járművezetők figyelmetlen, illetve szabálytalan közlekedése okozhat problémát – reagált megkeresésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetőjének lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójában. – Ilyen lehet például, ha valaki a sárga vagy piros jelzés ellenére halad át a területen.

Arra is felhívta a figyelmet az osztályvezető, hogy esetenként a korlátozás alá vett szakaszokon lévő ingatlanokról kihajtó járművek nem veszik figyelembe, hogy melyik forgalmi irány kapott szabad jelzést az áthaladásra, és sajnálatos módon szembe mennek a forgalommal.

Arra a kérdésre, hogy megfelelő-e a jelzőlámpák beállítása, azt válaszolták, hogy a Magyar Közút Zrt. az érintett szakaszon átadta a munkaterületet a kivitelezőnek. A forgalombiztos fenntartásért a szakkivitelező cég teljes körű felelősséggel tartozik. A vállalkozó a zrt. által jóváhagyott forgalomterelési tervvel és érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkezik. A félpályás jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése a Magyar Közút szakembereivel egyeztetett fázisterv alapján üzemel, a periódusidőn belüli áthaladási és kiürítési időket az előírások szerint határozták meg. A munkaterületet a zrt. dolgozói folyamatosan ellenőrzik – tudatták.

A tájékoztatóból kiderül az is, hogy a somogyvári építkezésen kívül az idén megújult az Iregszemcse-Tab összekötő út kányai szakasza, 1,9 kilométernyi hosszúságban. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében korszerűsítették a Ráksi körforgalmi csomópont és Szentgáloskér közötti részt, melynek hossza több mint 3,7 kilométer volt. Somogyban jelenleg négy helyszínen zajlanak útfelújítási munkálatok. A Barcs–Berzence összekötő út somogyudvarhelyi, illetve berzencei kül- és belterületi szakaszán dolgoznak a szakemberek, ezen kívül Somogyváron, s bár nem a Magyar Falu Program részeként, de hazai forrásból a 76-os, Balatonszentgyörgy–Zalaegerszeg–Körmend főút balatonszentgyörgyi külterületi szakaszán is. Pécsi Norbert Sándor azt is közölte: a 6401-es Enying–Siófok összekötő út balatonszabadi kül- és belterületi két kilométeres szakaszának felújítása jelenleg előkészítés alatt áll.