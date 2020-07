A vírus sem állhatta a taranyi gyereknap útját

Nem akarták, hogy a legkisebbek gyermeknap nélkül maradjanak az idén, ezért utólag szervezték meg számukra a gyermeknapot Taranyban.

Szekretár Pál polgármester elmondta: a járványveszély miatt az idén elmaradt a hagyományos rendezvény, de nem akartak csalódást okozni az apróságoknak. A júliusi gyereknapra nagyon sokan fogadták el a meghívást.

A taranyi aprónép tízállomásos pályán tehette próbára az ügyességét. Az állomásokon a kora tavasszal alakult „Generácziónk Klub” tagjai és a helyi pedagógusok várták a gyerekeket.

A helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ringlisére is sok gyerek igyekezett feljutni. A klub asszonyai 36 tepsi, 300 adag szalonnás-hagymás langallót készítettek, de a lekváros és a csokis palacsintára is nagy lelkesedéssel vetették rá magukat a lurkók. Gondoltak a szülőkre is a szervezők, vendégül látták őket is.

Nagy taps kísérte a zumbások műsorát Harkácsiné Győrffy Anita vezetésével. A helyieket a nagyatádi csoport tagjai is segítették. Talán a legnagyobb sikere a motorosoknak volt, akik minden jelentkezőt elvittek egy körre. Rendőrségi bemutatót is tartottak, tesztekkel és akadálypályával gyakorolták a helyes kerékpáros és gyalogos közlekedést.