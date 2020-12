Már ajándék is jár a környezettudatosságért

A környezetvédelem fontosságára hívja fel több somogyi szervezet is a figyelmet az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából a napokban.

A fenntartható jövő érdekében 2009 óta rendezik meg az Európai Hulladékcsökkentési Hetet. A kezdeményezésben részt vevő országokban egy teljes héten keresztül lelkes önkéntesek saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére. Az idén a Nemzeti Művelődési Intézet a Válts vászonra! akciójával csatlakozott a földrészen átívelő kezdeményezéshez.

– Száz műanyag szatyorért cserébe egy vászon bevásárlótáskát adunk, s az első jelentkező már hétfőn át is vette ajándékát – mondta el Lovász Henriett, a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Igazgatóságának vezetője a programjuk kapcsán. Hozzátette: azért csatlakoztak az európai akcióhoz, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre, továbbá arra, hogy keressünk alternatívát, mert még mindig nagyon sok nejlonzacskót használunk, amelyek lassan lebomló hulladékok.

Az egyik kaposvári óvodában a gyerekek a jelükkel ellátott vászontáskákat kaptak a családi bevásárlásokhoz.

– Öt év alatt megkétszereződött a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége Kaposváron, de még így sok kerül a fekete kukákba – mondta el Szi­lágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: még mindig nagyon sok csomagolási hulladék érkezik be a telepükre. – Ezek lebomlási ideje több száz év és mikroműanyagok lesznek belőlük, amelyek komoly gondot jelentenek már most az állat- és növényvilágban. Csak idő kérdése, mikor kerülnek be az emberi táplálkozási láncba – jegyezte meg. Az Európai Hulladékcsökkentési Hétre egy videót készítettek, amely az újrahasználati központjukban folyó munkát mutatja be azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a szelektív gyűjtés fontosságára.