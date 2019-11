Megnyitotta kapuit az átépített Csiky Gergely Színház

Hétfő este nyitotta meg kapuit az átépített kaposvári Csiky Gergely Színház. A kilenc és fél milliárd forintos beruházás 2016 novemberében kezdődött el, a munkálatokkal az elmúlt napokban végeztek a szakemberek. A megújult teátrumot a díszvendégek, a magánemberként megjelenő Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó jelenlétében adta át Szita Károly polgármester és Fülöp Péter színházigazgató.

Ünnepel a hazai előadói művészet színe-java – fogalmazott Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója, a hétfő esti teátrum átadó ünnepségen. A kormány támogatásával megvalósult átépítés kilenc és fél milliárd forintba került. A teátrum hazánk legkorszerűbb színpad technikával felszerelt vidéki színháza. Az épület nem csupán művészeti, hanem kulturális központként is működik – tette hozzá. Szita Károly, Kaposvár polgármestere az avató ünnepségen kiemelte: a színház a kimondott szó temploma, a kaposvári teátrum pedig a magyar kultúra egyik katedrálisa. Az ünnepségen L. Balogh Krisztina, a város volt főépítésze és Szalai József, a színház műszaki vezetője ezüst emlékérmét vehetett át Kaposvár polgármesterétől.

Sokak szemébe csalt könnyet 2016 novemberében, amikor körbeölelték a kaposvári színház épületét. Színészek, színházi dolgozók és nézők százai búcsúztatták el pár évre a felújításra váró legendás teátrumot. A színpadon és a nézőtéren pedig a színház egykori és jelenlegi művészei, dolgozói, Kiss István kelléktárvezető szervezésének köszönhetően, feledhetetlen és bensőséges „társulati ülésen” búcsúztak.

A színházat 2016 novemberében kezdték el újjáépíteni, melyre a kivitelezőnek huszonnégy hónap állt rendelkezésére. Az eredeti tervek szerint 2018 tavaszára már műszakilag át kellett volna adni az épületet. A beruházást nehezítette, hogy az épület szerkezete sokkal rosszabb állapotban volt annál, mint ahogyan az elsődleges felmérésekkor megállapították. Eredetileg kilencmilliárd forintba került a korszerűsítés, de a nem várt munkálatok miatt több mint négyszázmillió forinttal drágult a kivitelezés.

A megújult kilencezer négyzetméteres színházban három helyszínen lesznek majd elő­adások. A nagyszínpadi produkciókra négyszázötvenen férnek be, a kamarai darabokra száz-százhúszan, míg a stúdióba ötvenen. Az épületben kialakítottak egy ajándékboltot és művészkávézót is. A díszévadra több neves színészt nyert meg a színház vezetése. Voith Ági, Jászai Mari-díjas színművész, a Csárdáskirálynő című darabban alakítja Cecíliát, Koltai Róberttel is színpadra áll majd, a Sugar-Van aki forrón szereti darabban Verebes István rendezésében. A társulatot Szalma Tamás, Jászai Mari-díjas színész, valamint Mészáros Tibor és Krajcsi Nikolett erősíti az évadban, de visszatér Hüse Csaba is. A végzős hallgatók közül Maizác Stefánia, Török Sára, Mucsi Kristóf és Törő Gergely Zsolt szerződött Kaposvárra.

Az átadó ünnepségen Csiky Gergely: Buborékok című darabját láthatta a közönség Vidnyánszky Attila rendezésében. A darabot legközelebb november 13-án azok nézhetik meg, akik jegyet váltottak a díszelőadásra.

Eredeti színében pompázik az épület

A kaposvári Csiky Gergely Színház 1911-ben épült. Annak idején egyetlen kikötés volt az épülettel kapcsolatban, ha csak egy férőhellyel is, de nagyobb legyen, mint a pécsi teátrum. Az épületet az 1950-es években, valamint 1988-ban újították fel, az elmúlt három évben pedig teljesen átépítették a színházat. A mostani beruházással az épületet kívülről a 108 évvel ezelőtti téglapor vörös színre festették a szakemberek. Új bejárata is épült a színháznak. Ez gyakorlatilag egy előcsarnok, kávézóval, amely napközben is nyitva lesz, a színház ugyanis még jobban nyitni szeretne az emberek felé. Ide került vissza a táncoló párt formázó Zsolnay kút is. A megújult színház iránt óriási az érdeklődés, már októberben több mint ötezer bérletet értékesítettek.