Ügyvédkézben a börtönbiznisz

Somogyot sem kerüli el a börtönbiznisz. Vagyis a jogerős büntetésüket töltő elítéltek nagyüzemben igényelnek kártérítést a fogva tartásuk körülményeire hivatkozva. Megyénkben nem jellemzőek a milliós tételek, bár itt is próbálkoznak ügyvédek és rabok, hogy minél nagyobb összeget préseljenek ki az államból.

Elsőként a Somogyi Hírlap adott hírt arról, hogy kártalanították P. Ferencet: a somogyjádi és várdai gyilkosságokért 2009-ben tényleges életfogytiglanra ítélt férfi pénzt kapott az államtól, mert nem megfelelő körülmények között tartották fogva a szegedi Csillagbörtönben. A somogyjádiak akkor úgy tudták, hogy egy falubeli rokonának utalta el a pénzt, amin sokan felháborodtak.

2017-től a jogszabályok lehetővé teszik az elhelyezési körülmények miatti panasz és kártalanítás lefolytatását a börtönökben. Az elítélt a bv-intézeten keresztül a büntetés-végrehajtási bírónál kérelmezheti a kártalanítását. Ha a bv-bíró a beadványt megalapozottnak találja, a vonatkozó időszakra naponként 1200 és 1600 forint közötti összeget határoz meg. Ebből levonható az elítélt korábbi sértetteinek kárigénye, azonban ha nincs ilyen, akkor a rabot illeti a pénz.

Főként a jogszabályban meghatározott élettér hiánya miatt perelnek a rabok. A zsúfoltság a leggyakoribb indok: hat négyzetméternél kevesebb légköbméternyi élettér miatt már pert indítanak, pedig sokan otthon is nyomorúságos körülmények között élnek. Volt, aki azt kifogásolta, hogy nem süt be az ablakon a nap a zárkába.

A Kaposvári Törvényszékre az elítéltektől az elmúlt két év alatt 130 ilyen kérelem érkezett, a felét elutasították. Va­dócz Attila, a törvényszék sajtószóvivője megerősítette, hogy a kaposvári börtönben sem ritka a kártalanítási kérelem, de mégsem annyira gyakori, mint az ország más börtöneiben, mert Kaposváron kevesebben töltik le a jogerős büntetésüket.

Nagy pénzért egy évtizedet kell ülni

Úgy tudjuk, hogy a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben nem milliós tételek forognak, inkább a néhány százezer forintos kiutalt kártérítések a jellemzőek. Kirívó a milliós összeg, mert ahhoz már tíz évet kell ülni. Azonban a megyében is megjelent néhány a kártalanításra szakosodott ügyvéd, akik az ország másik feléből, még Debrecenből is intézik a somogyi elítéltek kártalanítási ügyeit. Az ügyvédi sikerdíj ugyanis a 30 százalékot is elérheti. Az a tapasztalat, ha a zsúfoltság nem szerepel a kérelemben, akkor rögtön elutasítják. Csak néhány esetben merült fel panaszként, hogy csótány van a zárkában, de a kaposvári börtönben megoldják a rovarirtást.

A napokban Orbán Viktor miniszterelnök is kritizálta az elítéltek kártalanításának gyakorlatát.

Azóta Darák Péter, a Kúria elnöke bejelentette, hogy jog­gyakorlat-elemző csoport felállítását rendelte el a témában.