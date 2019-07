Új szerepben mutatkozik be Gödöllő polgármestere Balatonlellén

Polgármester, orvos, sportember. A legtöbben így ismerik a közszerepléseiről híres Gémesi Györgyöt, aki néhány éve a világot jelentő deszkákra lépett, és azóta is tagja egy amatőr színjátszó csoportnak. A társulat július 23.-án, Balatonlellén játszik a gödöllői polgármesterrel a színlapon.

Gémesi György közösségi embernek tartja magát. Azt mondja, bármihez fogott életében, mindig a közösség ereje vitte tovább. Bár egykor vívóként egyéni sportoló volt, csapatban is versenyzett és a teljesítménye mögött mindig állt egy team. Ugyanezt érezte orvosként a műtőben, és polgármesterként is. Öt éve pedig újabb közösség erejét próbálhatta ki: felkérést kapott egy színtársulatba, ahol színészként ott is ragadt.

– Négy-öt éve polgármesterként még nézője voltam a Garabonciás Színtársulatnak, akik egész estét betöltő, gyakran humoros előadásaikkal szórakoztatták a várost. Mivel magam is gyermekkorom óta érdeklődöm a versek, az irodalom iránt, mindig kacérkodtam a gondolattal, hogy egyszer kipróbáljam magam a színpadon, ám sokáig nem tudtam belefogni – mesélte Gémesi György, aki a felkérés óta több színdarabban is játszott. Hamarosan Balatonlellén, Georges Feydeau: Osztrigás Micijében alakít egy tábornokot. A gödöllői polgármester szerint a színjátszás nem is áll olyan messze a városvezetői tevékenységtől, mert elöljáróként számtalanszor kerül olyan helyzetbe, ahol „szerepelnie”, beszélnie kell, legyen az egy kiállításmegnyitó, vagy egy épületátadás… Gödöllőn ráadásul nemcsak a polgármester rendelkezik színészi ambíciókkal.

– 1992-óta a város vezetői minden évben szerepelünk a már hagyományosnak mondható nőnapi műsorban, amellyel akár a négyszázötven fős színháztermünket is megtöltjük. A felkészülés igazi csapatépítő tréningnek számít. Ám nemcsak az elöljárók, hanem a helyi közétkeztetés vezetője, a piac ügyvezetője, és a Művészetek Háza igazgatója is bevonható a műsorokba, mert mindannyian tehetségesek-mondta a polgármester, aki büszke arra, hogy évekig Pécsi Ildikóval együtt léphetett fel a városi rendezvényeken. A színházi szereplés mintegy feszültségoldásként van jelen a polgármester életében heti kétszer, esténként.

– A társulat egész estét betöltő előadásai igen népszerűek, és biztos vagyok benne, hogy sokan azért jönnek el, mert kíváncsiak arra, mit alakít színészként a polgármester, lehet-e rajta nevetni. Meglepő, hogy egyre több fiatal ül a nézők soraiban – mondta Gémesi György, aki úgy tartja, nemcsak szellemileg, fizikailag is rendben kell lenni a színpadon, ezért bár a vívást abbahagyta, azért még sportot is igyekszik belecsempészni elfoglalt életébe.

Hamarosan ünnepel a Garabonciás

Húsz évvel ezelőtt, egy iskolai alapítványi esten bemutatott, szülőknek készült műsorból nőtte ki magát a Garabonciás Színtársulat, amely napjainkban akár harminc-negyven fős, nem hivatásos színészekből álló szereplőgárdával járja az országot előadásaival.

– Hasonlóképpen működünk, mint egy profi színház, szerencsére minden feladatra van külön szakemberünk – mondta Mészáros Beáta drámapedagógus, aki a társulat rendezője is. Gémesi Györggyel gyakran működtünk együtt a városi rendezvények kapcsán. Érdekelt, hogyan lesz színész belőle, mert nagyon kellemes embernek ismertem meg. Nemcsak vígjátékokat játszunk, a komolyabb műfajokban is kipróbáljuk magunkat-tette hozzá a rendező.