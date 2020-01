Sokat hibázott, kikapott a Diamant a Békéscsabától

Hiába nyerte fölényesen az első szettet, végül 3–1-es vereséget szenvedett az 1. MCM-Diamant Kaposvár hazai pályán a Békéscsabától a női röplabda Extraliga 12. fordulójában.

Nagy feladat várt az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatára a női röplabda Extraliga 12. fordulójában, hiszen az ötszörös magyar bajnok Békéscsabai RSE együttesét látta vendégül. A viharsarkiak nem úgy szerepeltek a bajnokságban, ahogy azt elvárták tőlük, hiszen – hét győzelemmel és négy vereséggel – mindössze a negyedik helyen álltak a játéknap előtt. Ezért a vezetőség több helyen is megerősítette az együttest: távozott az amerikai Ashley Evans és a horvát Barbara Dapic, a helyükre a szerb feladó Tanja Grbic, és a spanyol átló Milagros Collar érkezett, valamint még tavaly november végén szerződtették a horvát nyitásfogadó ütőt, Mia Jerkovot. A Diamant viszont remekelt a pontvadászatban, hiszen az első helyről várhatta a presztízscsatát, igaz Somogyba is érkezett egy új röplabdázó a 22 esztendős Berkeley Dawn Oblad személyében, de ahogy Orosz Ferenc ügyvezető-elnök fogalmazott: abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem megerősíteni, hanem kiegészíteni kellett a keretüket.

Ahogy mondani szokták, rajt-cél győzelmet aratott az első szettben a hazai csapat, mely folyamatosan őrölte fel ellenfelét, s végül magabiztosan hozta a nyitó játékrészt. Élményszámba mentek Sara Klisura bombái és Szűcs Kinga sem maradt adós a pontokkal, a szerb klasszis egymaga nyolc egységig jutott.

A második szettre összeszedték magukat a vendégek, alaposan feljavult a védekezésük és a támadásbefejezésekre is jobban odafigyeltek, így hamar hatpontos előnyre tettek szert. Igaz ehhez az is kellett, hogy a kaposváriak rosszul fogadtak és az ütéseik is rendre visszajöttek a blokkról. Sasa Nedeljkovic mindkét idejét kikérte, s a második után felzárkózott ugyan a Diamant, de újra előjöttek a hibák, s ezt a BRSE könyörtelenül kihasználta. A somogyi lányok becsületére legyen mondva, óriásit küzdöttek, ám már nem tudták utolérni riválisukat.

A harmadik felvonás sem úgy alakult, ahogy azt a Diamant szerette volna, hiszen már az elején elhúztak a kiválóan szerváló csabaiak. A hazai oldalon szinte semmi sem akart összejönni, 4–11-nél már másodszor hívta magához játékosait Nedeljkovic mester, de hiába, ugyanis amint faragtak a tetemes különbségből Tálasék, azonnal jött egy-két hiba, s újra elléptek a vendégek, akik megnyerték ezt a játszmát is.

A folytatásban a sérülésből visszatért Szerencsés-Miklai Zsanett ütéseivel tartotta a lépést az ötszörös bajnokkal a trónkövetelő. Collar, Jerkov és Klarics azonban kiváló napot fogott ki és Grbic pontos feladásaiból rendre eredményes volt. Egy vitatható ítélet után Tillmann Gyula játékvezető vezettetett ki egy vendégszurkolót, de a közjáték sem zavarta meg Vasja Samec Lipicer gárdáját, mely megnyerte a negyedik szettet, s ezzel együtt a mérkőzést is.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Békéscsabai RSE 1–3 (17, -19, -19, -21)

Kaposvár Aréna, 700 néző. V.: Tillmann Gy., Vári P.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Szűcs K. (13), Sipic (5), Matics (9), Klisura (15), Djurics (5), Tálas (1). Csere: Szpin (libero), Szerencsés-Miklai (6). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Békéscsabai RSE: Collar (16), Jerkov (11), Bodnár (8), Fábián (-), Klarics (25), Pekárik (14). Csere: Molcsányi (libero), Grbic (1), Szedmák (1). Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 2–1, 5–2, 7–5, 9–7, 11–8, 14–10, 16–12, 20–12, 22–15, 23–16.

2. játszma: 1–2, 2–4, 4–6, 4–8, 5–10, 7–12, 11–12, 13–16, 15–18, 17–19, 18–22, 19–23.

3. játszma: 3–3, 4–8, 4–11, 11–14, 15–22, 17–23, 18–24.

4. játszma: 1–4, 5–4, 5–6, 6–9, 8–10, 9–12, 9–13, 11–15, 12–18, 17–22.