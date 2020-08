Zivatarok hozhatnak frissülést a fülledt nyárban

Érdemes lesz többször felpillantani az égboltra, mert el is ázhatunk, de könnyen meg is sülhetünk a hétvégén.

Szombat reggel túlnyomórészt felhős idővel indulhat a nap, de néhol előbukkanhatnak a napsugarak is.

Elszórtan záporeső, mérsékelt zivatar várható Somogy megyében. Délelőtt várhatóan megszűnnek a csapadékgócok és a felhőzet is csökken, vékonyodik, majd felszakadozik. Délután változóan napos-gomolyfelhős, fülledt időre van kilátás, de ismét nő a szórványosan előforduló záporok, zivatargócok kialakulásának esélye.

Általában gyenge vagy mérsékelt északias szél borzolhatja hajunkat a térségben. A több felhő ellenére sem lesz hideg. Éjszaka várhatóan eloszlik a felhőzet, nyugodt, csillagfényes idő alakul ki a térségben.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek délután 29,

szombat reggel 18,

szombat délután 29,

vasárnap reggel 18 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap is változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított, gomolyfelhős, fülledt idő ígérkezik. Az északi határvidéken eshet tartósabb eső, ott jóval alacsonyabb lehet a maximum hőmérséklet.

– Hétfőn előreláthatólag naposra, szárazabbra fordul az idő, de az ország északi harmadán még ekkor is kedvezőnek ígérkeznek a légköri feltételek záporok, zivatargócok kialakulásához.

– Keddre egy hidegfront érkezése körvonalazódik megerősödő ÉNY-i széllel. A fronttal érkező felhőzet és csapadék eloszlása még igen bizonytalan: kezdetben erősebb felhősödésekre van kilátás, zápor, zivatar is előfordul, majd délutántól már naposabbra fordulhat az idő, kevesebb helyen lehet csapadék.

Fronthatás nem terheli szervezetünket a következő napokban, de mivel ismét fülledt időre számíthatunk fáradékonyabbnak, kevésbé kipihentnek érezhetjük magunkat. A a fülledtség egyeseknél légzési nehézségeket is okozhat.