Halsztárfotókat várunk a legjobb sztorikkal körítve

Természetesen októberben is keressük a hónap fogását, ezzel esélyt biztosítva a somogyi nagy pecásoknak, hogy megmutassák különleges fogásaikat és megosszák emlékezetes horgászkalandjaikat a Somogyi Hírlap hasábjain és persze a Sonline.hu-n.

Habár a horgászat magányos és csendes sport, a nagy fogásokat megosztani, a jó pecás sztorikat elmesélni az egyik legjobb közösségi időtöltés. Éppen ezért júliustól minden hónapban arra kérjük a Somogy megyei profi és amatőr sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket.

Ebben a hónapban is folytatódik nyereményjátékunk, a Hónap fogása. Októberben egészen a hónap végéig lehet jelentkezni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kifogott és lefotózott kopoltyús képét feltölteni a www.sonline.hu/honapfogasa oldalra. Márpedig a horogra akadt halat minden esetben érdemes lefotózni, hiszen jelen esetben ez lehet a győzelem záloga. Ezután már csak ki kell tölteni a nevezéshez szükséges űrlapot és a szavazatok számán múlik – amelyekre november 9-ig van idő – hogy ki viszi el az értékes nyereményeket.

Bárki voksolhat, bejelentkezhet akár Facebook-fiókkal, úgyhogy érdemes minél többször megosztani és mozgósítani az ismerősöket a szavazásra.

Ezt már csak azért is javasoljuk, mert a három legnépszerűbb fotó tulajdonosa öt-ötezer forint értékű etetőanyag-csomagot nyer a Tímár Mix jóvoltából. Az első helyezett pedig még ennél is többet, hiszen októberben a fődíj egy 20 literes Quechua hűtőtáska. Ráadásul a Kaposvári Sporthorgász Egyesület jóvoltából egy desedai napijeggyel is megjutalmazzuk a legnépszerűbb horgászt.

Fantasztikus ragadozó a horgon

Ebben a hónapban is sokan voltak bátrak és neveztek a Hónap fogására. S mint ahogyan azt már megszokhattuk az előző fordulókban, most is több olyan kopoltyús fotóját tekinthettük meg, amelyeket a Gyékényesi tóban szákoltak a pecások. A horgászok kérdésünkre elmondták: kedvelt pecahelyük Gyékényes, hiszen köztudott, hogy nagy halak úszkálnak a vízben, így viszonylag jó az esély arra, hogy emlékezetes tóparti kalandban legyen része annak, aki kiül a partra.

Ebben a hónapban egy hölgy- versenyző mutatta meg gyékényesi csukáját, amely 3 kilogrammnál is többet nyomott.

De a harminc kilós ponty sem számít ritkának ebben a horgászvízben. Persze nevező pecásainktól tudjuk, hogy nagyon kedvelt horgászhely a Deseda, valamint a Balaton is.