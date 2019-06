Erre figyeljünk, hogy a nyaralás ne legyen rossz élmény

Néhány tanács mindenkinek jól jön, hogy az idei nyaralás az élmények és ne egy betegség miatt legyen emlékezetes.

Kiemelten fontos, hogy a nyári kánikulában fokozottabban figyeljünk a meleg elleni védekezésre és a folyadékfogyasztásra. Kerülje a közvetlen napsütést, 11-15 óra között ne tartózkodjon a napon. A napozószerek használata során mindig ellenőrizzük, mennyi ideig nyújt védelmet a káros UV sugarak ellen. Gyermekeinket a babakocsiban is óvjuk, ne tegyük ki őket közvetlen napsugárzásnak. Ha sokat tartózkodunk a tűző napon könnyen napszúrást kaphatunk, ezért viseljünk kalapot, kendőt.

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli.

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban. Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben. Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. A nagy melegben még fontosabb odafigyelni, hogy fogyasszunk legalább napi 2 liter folyadékot, ami gyümölcslé, víz és tea is lehet. Az alkohol ebben az időszakban gyorsabban megárthat és gyorsabban fejtheti ki kellemetlen mellékhatásait. Nyáron mindig legyen nálunk legalább egy palack víz, mert a fokozott izzadás, mozgás, napozás könnyebben és rövidebb idő alatt is dehidráláshoz vezet.

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt. Fokozottan ügyeljünk a lázas betegek, gyermekek folyadékpótlására.

Figyeljen az élelmiszerek eltarthatóságára, mert a szabadban felejtett ételek nagyon hamar, akár fél óra alatt is megromlanak, elfogyasztásuk pedig betegségeket, kellemetlen panaszokat okozhat. Ezért ha a vakációra előre elkészített ételeket szállítunk, azt mindig hűtőtáskában, hűtve vigyük. Gyorsan romlandó élelmiszereket ne vigyünk magunkkal!

A hőségben figyeljünk arra, hogy ne hagyjuk a gépkocsiban, felhúzott ablakkal gyermekeinket és házi kedvenceinket! A kánikulában a házi állatok is több folyadékot igényelnek, ezért készítsünk ki nekik is nagyobb mennyiségű friss vizet, ha hosszabb időre egyedül hagyjuk őket.

Kirándulások, túrázások idején fokozottabban vagyunk kitéve a kullancsok csípésének, ezért használjunk kullancs és szúnyogriasztó szereket, hogy a nyaralás csípésmentes maradjon. Minden este érdemes átvizsgálni magunkat, gyermekeinket és házi kedvenceinket is. Ha kullancsot találunk, kullancskiszedővel távolíthatjuk el.

A fürdőzés során kerüljük a veszélyes, ismeretlen vizeket. A tiltott helyeken ne fürödjünk, hiszen nem ismerjük a víz hőmérsékletét, mélységét, sodrását, a meder jellemzőit! Még jól úszó ember is szenvedhet balesetet a gyorsan mélyülő, gyors sodrású vizekben. A vízbe ugrálás, csúszdázás előtt ellenőrizzük a víz mélységét, mindig hűtsük le bőrünket! Csak kijelölt fürdőhelyen fürödjünk, vagy olyan helyen, ahol nem tiltott. Rosszul úszók csak sekély vízben fürödjenek. Vízi járművön, felfújható eszközökön ne aludjon el.

A meglévő krónikus betegségek vonatkozásában a nyári szabadság alatt is tartsuk be az orvos által előírt diétát, előírás szerint szedjük be – ha elutazunk, ne felejtsük otthon – gyógyszereinket.

Ha a nyaralás során mégis sürgős orvosi ellátásra van szükség, a legközelebbi egészségügyi ellátás és az ügyeleti ellátás elérhetőségéről érdeklődjön előre. A Somogy megyei sürgősségi ellátó helyek a nap 24 órájában fogadják a rászoruló betegeket, és beutaló nélkül is igénybe vehetők Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon, Siófokon.