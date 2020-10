Indul a falujáró kormányablak

Egy kisbuszban berendezett kormányablakban intézhetik ezentúl az ügyeiket a kisebb településeken élők megyeszerte.

A Somogy Megyei Kormányhivatal új szolgáltatását először az igaliak próbálhatták ki csütörtökön délelőtt az önkormányzati hivatal udvarában. A busz hétfőn, szerdán és csütörtökön járja majd a megyét, összesen negyvennégy településre látogat el. Egy helyszínen átlagosan egy órát tölt majd a guruló kormányablak, ez idő alatt pedig mintegy kétszázötven ügyet tudnak elintézni a helyiek. A kormányablakbusz pontos menetrendje az interneten érhető el.

Az első állomáson elhangzott, hogy a buszokon készpénzzel nem, csak bankkártyával lehet fizetni, viszont a csekkes szolgáltatás is elérhető, így a postákon is be lehet majd fizetni az adott összeget. A kormányhivatal arra is ügyelt, hogy amelyik településen nincsen postaépület, ott lehetőleg akkor tartózkodjon a busz, amikor a mobil postaautó is a faluban van.

Obbás Gyula, Igal polgármestere a busz első „munkanapja” alkalmából szervezett eseményen elmondta, már mezővárosként 1886-tól járási székhely volt a település 1950-ig. Akkor azonban más járási székhelyekkel együtt az igali is megszűnt, így a hozzájuk tartozó 34 települést a Tabi és Kaposvári járáshoz csatolták. Obbás Gyula kiemelte, Igal kistérségi szerepe azonban így is megmaradt, ma is 18 környékbeli falu kötődik a városhoz, ezért is fontos, hogy a kormányablak buszban minél több kis településen élő tudja elintézni az ügyeit.

Witzmann Mihály, Siófok és térségének országgyűlési képviselője a buszátadón elmondta, a választókörzetében élőknek nagy szüksége volt már erre a mobil kormányablakra. Hozzátette: külön öröm számára, hogy a megyében elsőként az igaliak vehették igénybe a szolgáltatást.

Több száz ember ügyeit intézik

Neszményi Zsolt, kormánymegbízott elmondta, munkatársai a kaposvári, valamint a nagybajomi kormányablakban naponta 450-500 ember ügyeit intézik el, de van olyan nap, amikor csaknem hétszázét. Évente pedig a négyszázezret is meghaladja az ügyfelek száma. Hangsúlyozta, az emberek leggyakrabban a gépjárművel és személyi igazolvánnyal kapcsolatos okmányok miatt térnek be a kormányablakokba, de útlevelet és ügyfélkaput is igényelnek.

Hozzátette: néhány eseményen korábban is feltűntek a kormánybuszok, azokat viszont csak kölcsönkapták.