Nem csak a viszonyt mérgezi a szomszéd

Hulladékkal tüzelni nemcsak veszélyes az egészségre és a környezetre, de a sűrű füst gyakran bosszantja a közelben élőket. Ám nehéz bizonyítani, hogy valójában mit égettek el a kazánban. Létezik azonban egy kevéssé ismert jogi eljárás, a birtokvédelem, ami jobb belátásra bírhatja a szabálysértőket.

Faluhelyen bizony előfordul, hogy bármi, ami éghető, az a kályhában végzi, felelte érdeklődésünkre Bálint Ildikó, Gige polgármestere. Náluk szigorú önkormányzati rendelettel igyekeznek megelőzni az égetést, de a kistelepüléseken élők telente többször megtapasztalják, ha nyomott a levegő és szélcsend van, a falu egészét beteríti a füst.

– Veszélyes, ne csinálják! – sommázta a szakértői véleményét a szeméttel fűtőkről Török Sándor, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Nagyobb eséllyel rakódik le a káros anyag az égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem előírás szerinti tüzelőanyagot égetnek. Az így elzáródott kéményből a káros anyagok visszaáramolhatnak a légtérbe. Ez veszélyforrást jelent.

Évente csupán néhány panaszos hívás fut be a somogyi tűzoltókhoz, mert zavaró, hogy a szomszéd szabálytalanul fűt, ám a valós helyzet jóval rosszabb lehet. A katasztrófavédőknek nincs jogszabályi lehetőségük, hogy megítéljék, ki mivel fűt. Ezért hasonló ügyekben a jegyzőhöz kell fordulni.

A katasztrófavédőktől megtudtuk: a tüzelőberendezések használatát kormányrendelet szabályozza, és az abban leírtak megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indíthat és bírságot szabhat ki, hiszen ha a háztartási hulladékot az otthoni fűtőberendezésben égetik el, mérgező anyagok szabadulhatnak fel.

Csak az a gond, hogy nagyon nehéz bebizonyítani, hogy mit égetett a szomszéd a kazánban. Erre sok esetben még a hamu sem bizonyíték, és ahhoz is komoly indok kell, hogy egyáltalán mintát vehessenek. Környezetszennyezési vonalon tehát nehezen mozdulnak előre a hasonló ügyek. Azonban létezhet egy másik megoldás is, a birtokvédelmi eljárás, bár erről kevesebben tudnak.

Még balatonföldvári jegyzőként volt hasonló ügye Kiss Pálnak, amelyben végül csak így lehetett eredményre jutni, mesélte el kérdésünkre. Egy kertészet működött a panaszos szomszédjában, ahol nem szabályszerűen fűtöttek. Csak a birtokvédelmi eljárás hatására egyeztek meg peren kívül abban, hogy a kertészet korszerű fűtést helyez üzembe. Kellett a segítség, mire megértették egymást a felek, emlékezett vissza Kiss Pál, aki most a Siófoki Járási Hivatal vezetője.

Veszélyes anyagok szabadulnak fel

Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a kéménytüzek megelőzése érdekében fontos, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kéményeket pedig szakemberrel ellenőriztessük és tisztíttassuk, hangsúlyozták a katasztrófavédők. A hulladék égetésekor olyan anyagok szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyületeket hozhatnak létre. Ezek a levegőbe kerülve beépülhetnek a környező talajba, a növényzetbe és az élővizekbe is. A mérgező anyagok az emberi szervezetben is megbetegedéseket okozhatnak, elősegíthetik a rosszindulatú daganatok kialakulását.

Fotónk illusztráció!