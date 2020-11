Világjárvány idején sem maradunk segítség nélkül

A pandémia tavaszi hulláma idején harmincöt somogyi ügyvéd csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy ingyenes jogi tanácsot adjanak telefonon, vagy e-mailben. A „pro bono” lehetőséget igyekeztek kihasználni az ügyfelek, ám egy idő után a lehetőség mintha kikopott volna a köztudatból.

A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara április 16-án jelentette meg honlapján a lehetőségről szóló közleményt. A szolgáltatás más, volt mint a korábban is létező Jogi Segítségnyújtó Szolgálat, amelyet az állam kontrollál, és amelynek célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt nem képesek. Ebben az esetben pernyertesség során az ügyfél helyett az állam fizeti az ügyvédnek a költségeket. A „pro bono” szolgáltatást nem téríti az ügyvédeknek senki, tulajdonképpen lemondanak a bevételről, idejüket és tudásukat ajándékozzák az ügyfeleknek.

A karantén leteltével az ügyvédek összegeztek a tavaszi „pro bono” ügyek jellegével kapcsolatosan. Volt olyan ügyvéd, akihez egy telefonhívás sem érkezett, ám olyan is akadt, aki 10-12 segítségnyújtásról is említést tett beszámolójában. Elsősorban a munkajog területén kellett tanácsot adniuk olyan kérdésekben, hogy a pandémia ideje alatt jogszerű volt-e az elbocsátás. Ezen kívül új munkaviszony létesítése kapcsán is kikérték az ügyvédek véleményét a szerződésben foglaltakról. A másik nagy ügyféltábor az örökléssel, és ajándékozással kapcsolatos kérdésekkel kereste fel az ingyenes tanácsadást. Elsősorban az idős korosztály igyekezett ebben a témában tájékozódni.

– Talán a koronavírus okozta következményektől tartottak, mint a betegség, vagy az elhalálozás, ezért jött elő olyan gyakran a téma – mondta Pongráczné Csorba Éva, a megyei kamara elnöke.

A fiatalabbak inkább családjogi ügyekkel, bontóperrel, gyermekelhelyezéssel kapcsolatosan keresték fel őket. Az ügyvédek úgy véleményezik, ezt a helyzetet többnyire a karanténból fakadó összezártság eredményezte több családban. Több esetben előjött a rossz szomszédi viszony rendezésének lehetősége is, és ingatlanokkal, csok-kal kapcsolatos tájékoztatást is adtak.

– A kollégák úgy nyilatkoztak, hogy elsősorban pozitív tapasztalataik voltak a kezdeményezést illetően, és gyakran fejezték ki köszönetüket az ügyfelek is. Ám a nyár folyamán mindenki inkább nyaralni ment, a szokásosnál sokkal kevesebben fordultak ügyvédhez – mondta Pongráczné Csorba Éva. A bíróság és az ügyvédek a jelenlegi helyzetben is várják az ügyfeleket, főleg a fiatal kollégáik, akiket kevésbé veszélyeztet a vírus.