Legyőzte a Csurgói KK a Telekom Veszprémet

Győzelemmel kezdte szereplését a Csurgói KK csapata a Kézilabda Liga Kupában a Telekom Veszprém fiataljaiból álló együttese ellen. A jó iramú találkozón a második félidei jó játékkal sikerült otthon tartani a pontokat a somogyiaknak.

Csurgói KK–Telekom Veszprém 30–25 (12–12)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

Az első játékrészben mind a két csapat lendületes játékkal mutatkozott be, amiben néha be-be csúszott egy-két hiba. A találatok felváltva estek a találkozó elején, de a 12. percben már időt kért Bencze József a hazaiak mestere, hiszen három góllal elhúzott a Telekom Veszprém. Kerkovits és Hanusz találataival megkezdték a felzárkózást a hazaiak. Bár az ellenfélnél Szuharev és Borzas bombái védhetetlenek voltak, az első játékrészben nem bírtak egymással a csapatok.

A második játékrészt a Telekom Veszprém kezdte jobban, hiszen Hornyák és Borzas is bevette Balogh kapuját. de innen beindult a hazai henger és lépésről lépésre nőtt a Csurgói KK előnye. Kerkovits az egész pályáról az üres kapuba is betalált, és időközben a kapuba beálló Füstös Ádám is több bravúrt bemutatott. A végjátékban Varju és Hanusz kínai góljának tapsoltak a nézők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagyon jó lehetőség a fiataljainknak ez a versenyrendszer – mondta Gulyás István, a veszprémi fiatalok mestere. – Kiváló csapatok ellen játszhatunk, és ezekből találkozókból sokat profitálunk. Voltak hibáink, és nagyon jó megoldásaink is, a végére elfáradtak a fiúk.

– Jó iramú találkozót vívtunk – értékelt Bencze József. – Örülök a győzelemnek, és a lehetőségnek, hogy a fiataljaink is játszhatnak. Igaz, ebben a formában sem támadásban, sem védekezésben nem léptünk még pályára. Tanulságos volt a találkozó számunkra is, így tudunk tovább építkezni.

Csurgói KK: Balogh T. – Kerkovits 5 Nagy 4, Szeitl 3,Hanusz 5 Tóth 3 Varju 1. Csere: Füstös Á., Vasics 3 Vasvári, Bazsó, Csabai, Hadziomerovics 4 Farkas 2. Vezetőedző: Bencze József.

Telekom Veszprém: Palasics – Hornyák B. 2, Szuharev 8, Dávid 2, Borzas 6, Dobi 2, Ernei 1. Csere: Szabó, Száva, Markovics, Kovács, Szrnka 1, Kőhegyi, Melnyicsuk 3, Bendicsek. Vezetőedző: Gulyás István.