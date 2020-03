Már nyolc karádi van karanténban

Nem csak a Balaton-parti települések problémája a falvakban megjelenő hétvégi ház tulajdonosok miatt kialakult riadalom.

Karádra is sokan hazajöttek külföldről. – Jelenleg nyolcan vannak önkéntes karanténban a községben – mondta el lapunknak Schádl Szilárd polgármester. – Egy személy hatósági karanténba került, Tirolból jött haza. Az a probléma, mint a többi településen: tudjuk, hogy sokan jöttek veszélyeztetett területről, de nem tudunk rájuk hatni. A polgármester hozzátette: svájci, német és olasz tulajdonosok is tartózkodnak a településen és nem tartják be a szabályokat.

– Ugyanúgy eljárnak boltba, sétálnak az utcán, mint a koronavírus-járvány előtt. Pedig az önkormányzat mindent elkövet, hogy tudatosítsa: kerüljék a fizikai kontaktust. – Ez az időseknél is gond, de azt hiszem mostanra sikerült megértetni velük is a helyzet fontosságát – tette hozzá Schádl Szilárd. Karádon egy online csoport is indult, ahol minden tudnivalót megosztanak a helybéliek.