Színháztér és tetőterasz is lesz Dorottya-házban

Hamarosan indulhat a Dorottya-ház fejlesztése Kaposváron, miután a Közbeszerzési Értesítőben közzé tették a nyertes ajánlattevőket.

A 17. században barokk stílusban épített Dorottya-házat a kecskeméti Lecpes Kft. és a helyi, többek között a sportcsarnok energetikai korszerűsítését is jegyző Szemeco Kft. újíthatja fel.

Az 1,2 milliárd forintos beruházáshoz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosítja a forrást. A projekt részeként az egykori uradalmi ház teljes külső és belső műemléki felújítást kap. A földszinten fogadótermet, múzeumi boltot és kávézót alakítanak ki, amelyhez utcai teraszt is terveztek. De lesznek irodák és vizesblokkok is.

Az első emeleten egy 209 négyzetméteres holografikus technológiával felszerelt színháztér és egy 205 négyzetméteres modern előadótér készül el, illetve kiszolgálóhelyiségeket is építenek. A legfelső szinten a teljes tetőszerkezet cseréje után tetőteraszt és játszóházat alakítanak ki. Modernizálják a teljes épületgépészetet, s egy akadálymentesített felvonót építenek be az új rendezvényközpontba.

A projekt keretében modern játszóteret alakítanak ki a Dorottya-ház udvarán és egy új, 446 négyzetméteres parkolót is építenek a látogatóknak.

A Dorottya-ház országos műemléki oltalom alatt áll, az 1700-as években épült, s 2011. óta kihasználatlan. A kaposvári közgyűlés 2014 áprilisában döntött úgy, hogy a város megvásárolja az egykori Csokonai fogadót, amelyet újra az idegenforgalom szolgálatába állítanak majd. Ezt a régi vágyat váltja valóra az 1,2 milliárd forintos beruházás a Németh István Program részeként.

