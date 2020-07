Érkeznek a konzultációs ívek a kaposvári postaládákba

Kaposváron csütörtökön indult a nemzeti konzultációs kérdőívek kiosztása. A Magyar Posta dolgozói megyénkben több mint 81 ezer küldeményt kézbesítenek.

– Egy perce járt itt a postás a kérdőívekkel – mondta a kaposvári Gurgel József –, a családom mind a négy tagja megkapta a levelet. A kérdéseket már nagyjából ismerem, s a lapot feltétlenül kitöltöm és visszaküldöm.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője csütörtökön közölte: a somogyi településekre július hetedikétől folyamatosan érkeznek a konzultációs küldemények. A megyében nagyjából 250 ezret kézbesítenek a postások, amelyre öt munkanap áll a rendelkezésükre. Somogyban legkésőbb július 16-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációs kérdőívet. Kaposvárra csütörtökön 48,5 ezer küldemény érkezett, pénteken Lakócsa, Kastélyosdombó, Drávatamási, Istvándi és Darány lakossága veheti át a kormány kérdéssorát.

Járványügyi készültség fenntartása az egészségügyben, idősotthonok védelme, munkahelyteremtő progamok, határvédelem: a nemzeti konzultáció egyebek mellett ezeket a témaköröket érinti. A járvány újabb hulláma esetén melyik intézkedéseket támogatnák az emberek: erről szól az első kérdés. A felsorolt kilenc lehetőségből – kijárási korlátozás bevezetése, távolságtartás elrendelése, maszkviselés elrendelése, országhatárok lezárása, az oktatási intézmények bezárása és áttérés a digitális oktatásra, rendezvények korlátozása, védett idősáv a 65 év felettieknek, védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása, ingyenek parkolás – több is megjelölhető. A gazdasággal kapcsolatos kérdések között az is megtalálható, hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok és a multinacionális vállalatok is hozzájáruljanak a védekezés költségeihez valamint az, hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek, hazai szolgáltatások vásárlását, és népszerűsíteni a hazai turizmust.

A Fidelitas kaposvári csoportja csütörtöki közleményében arról tájékoztatott: azzal, hogy támadják a nemzeti konzultációt, a baloldali pártok el akarják venni az emberektől a lehetőséget, hogy elmondják véleményüket a koronavírussal és a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan.