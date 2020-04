Szobor mögé rejtett fohászok

Kézzel írott levelek, fohászok és egy régi fénykép is előkerült a kaposvári székesegyházban található Szent Antal-szobor mögül. Az irományokat a templom felújításakor találták meg a szakemberek.

Különös rejtekhelyre bukkantak a templom felújításán dolgozó munkások a minap. Éppen a szobrokat mozdították el a helyükről, amikor a jobb oldali mellékhajóban álló Szent Antal-szobor mögött egy parányi résre bukkantak. A repedésbe az évek alatt több levelet is bedugdostak a fohászkodó hívek. Tuskán Kornélia építésvezető elmondta: szalaggal átkötött, leragasztott levél is előkerült, de apróbb fecniket is rejtett a szobor mögötti rés.

– Csupán egyetlen levelet olvastunk el – fogalmazott Tuskán Kornélia. – A négybe hajtott papíron egy Gábor nevű férfi kérte a szentek segítségét azért, hogy a párja visszataláljon hozzá. A többi irományt nem bontottuk ki, amelyek pedig nem voltak becsomagolva, azokat sem néztük meg. Azt gondolom, nincs jogunk elolvasni ezeket, viszont a szemétbe se akartuk kidobni, ezért összegyűjtöttük, és később átadjuk a plébánosnak. Nagyon meglepődtünk, amikor előkerültek a levelek. Úgy vélem, a szobornál imádkozó emberek fedezték fel ezt az apró repedést, majd kéréseiket becsúsztatták az alkotás mögé. Olyan jó lenne tudni, kik csempészték oda és azt is, vajon ők tudják-e, hogy megújul a templom és előkerültek ezek az írások.



– Csak ezt az egy rejtekhelyet fedeztük fel – folytatta az építésvezető. – Egy másik szobrot is elmozdítottunk a helyéről, de annak a talapzata tömör volt, nem találtunk repedést. Érdekes, hogy a padok réseibe se volt begyömöszölve levél, fohász vagy könyörgés, egyedül csak Szent Antal szobra mögé rejtették el kéréseiket az imádkozó emberek. A két mellékoltárnál is vannak szobrok, azok viszont a helyükön maradtak. Több olyan márványtábla is volt a templomban, amelyeket hálából készíttettek a hívők. Ezeket lecsavaroztuk, összegyűjtöttük, a felújítás után pedig visszatesszük a helyükre.

Szebb és világosabb lesz a templom

Mohay Gábor, a Kaposvári Egyházmegye főépítésze megkeresésünkre elmondta: kívülről és belülről is teljesen megújul a székesegyház. Jelenleg a templom belsejéből pakolják ki a padokat, ezt követően pedig elkezdődhet a felújítás. Az épület falai mellett megújítják az orgonát és restaurálják az ólomüveg ablakokat. Ez azt jelenti, hogy kiegyenesítik a deformált elemeket, megtisztítják a felületüket, javítják a hibákat, a törötteket pedig kicserélik. Mohay Gábor kiemelte: a székesegyház külsejét újrafestik, az épület színe azonban nem változik, meghagyják a jelenlegi csontszínt, a régi palatetőt pedig cserépre cserélik. Hozzátette: a szakemberek vélhetően 2022 húsvétra végeznek a munkálatokkal.