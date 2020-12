Televíziós stúdióvá alakult a Csiky színpada egy időre

Bár a nézők előtt bezártak, mégis nagy munka zajlik a kaposvári Csiky Gergely Színházban. A teátrumot a Duna Televízió stábja vette birtokba három napra azért, hogy csaknem kétórás szilveszteri műsorukhoz felvételeket készítsenek.

A 2019. november 11-én átadott színház épületében a felújítás előtt, és után sem volt arra példa, hogy kétszer ötvenperces óévbúcsúztató műsort rögzítsenek a falai között. Tizennégy éven át a szolnoki Szigligeti Színház műsorát láthattuk a televízióban, most a kaposvári teátrumot kérte fel a Duna Televízió az óévbúcsúztató műsor elkészítésére.

– A Különös szilveszter című műsor próbafelvételei zajlanak éppen – mondta Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója a keddi sajtótájékoztatón. – Kihívás, megtiszteltetés és öröm, hogy országosan elismert művészekkel, sztárokkal egészülhet ki a kaposvári társulat, hogy szilveszterkor elkápráztathassuk a nézőket, mert idén valószínűleg sokan töltik a képernyők előtt az év utolsó estéjét. Nemcsak hazánkban, hanem a határainkon és a tengerentúlon is – tette hozzá Fülöp Péter igazgató, aki azt is elárulta, hogy az est házigazdájaként kíséri figyelemmel az előadást, amelynek Miklósa Erika lesz majd a műsorvezetője.

– Az ötvenöt fős Győri Filharmonikusok Zenekara játszik most a nézőtéren – mondta Olt Tamás, aki Bori Tamással közösen rendezi a csaknem kétórás show-t. – Minden műfaj jelen lesz az operától az operetten és musicalen keresztül a daljátékig – mondta a szervező.

A zenés-táncos óévbúcsúztató műsorban a Csiky társulata vállalta a munka oroszlánrészét, ám tizenegy neves vendégművésszel is kiegészül a kaposvári gárda. A szilveszteri műsorok állandó és kihagyhatatlan sztárja, Oszvald Marika is fellép. Többek között láthatjuk és hallhatjuk még Miklósa Erikát, Dolhai Attilát és az operaénekes Molnár Leventét is. Cirkuszi akrobaták színesítik majd a műsort, és zenél a Z-Generáció is. A szervezők ígérik, sokkal vidámabb produkciókat láthatunk, mint amilyen a 2020-as év volt a művészek és a nézők számára egyaránt.

Végre együtt énekelhetnek a kollégák

– Örülök, hogy szerepelhetek a szilveszteri műsorban, végre találkozhatok a rég látott kollégákkal, akikkel azt is megbeszéltük már, hogy ki mit, vagy éppen mit nem csinált ebben a színház nélküli időszakban – mondta Oszvald Marika.

– Mivel nem lesznek nyilvános bulik, kénytelenek lesznek most velünk beérni a szilveszter estén, de ígérjük, nem okozunk csalódást – vette át a szót Szulák Andrea. – Lányom születéséig szilveszterkor mindig dolgoztam, aztán mellette töltöttem az ünnepet, de idén nem kellett nemet mondanom, hiszen majd felvételről megy a műsor.

– A kaposváriakat külön köszönet illeti azért, amiért bennünket, vendégeket elkülönítettek, leteszteltek mindenkit, tényleg nagyon odafigyelnek a biztonságunkra – tette hozzá Dolhai Attila.

Fotó: Lang Róbert